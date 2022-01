Sondage exclusif : Taubira ne décolle pas, Macron toujours en tête devant Pécresse et Le Pen

Christiane Taubira dira mi-janvier si elle est candidate à l'élection présidentielle. Si elle arrivait à fédérer derrière elle Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg - les seuls à gauche à s'être montrés favorables à une union, via une primaire - ferait-elle mieux qu'eux au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain ? C'est ce que mesure le dernier baromètre Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro publié ce mercredi 5 janvier.

En cas de désistement d'Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg derrière Christiane Taubira, cette dernière obtiendrait alors 5% au premier tour. Là encore, les scores de ses trois principaux adversaires seraient similaires : 8,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,5% pour Yannick Jadot et 2,5% pour Fabien Roussel.

Selon la première hypothèse testée, sans Christiane Taubira, la maire de Paris recueillerait 3,5% des suffrages (-1 point) et l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande 1% (=). Jean-Luc Mélenchon (LFI) obtiendrait 8,5% des voix, Yannick Jadot (EELV) 7% et Fabien Roussel (PCF) 2,5%.

Quels que soient les candidats à gauche, Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour. Il recueillerait entre 25,5 (avec Taubira, Hidalgo et Montebourg) et 27% des voix (sans Taubira, avec Hidalgo et Montebourg). Suivraient Valérie Pécresse et Marine Le Pen, au coude-à-coude, toutes les deux oscillant entre 16 et 16,5%. Confirmant sa baisse dans les sondages, Eric Zemmour recueillerait entre 13 et 13,5% des suffrages.

Etude menée en ligne du 3 au 5 janvier 2022 selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1332 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.