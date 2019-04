Sondage Harris Interactive - LCI : 48% des Français voteraient contre la privatisation d'Aéroports de Paris en cas de référendum, 20% pour

Ainsi, 57% des sondés se déclarant proches de Les Républicains déclarent leur hostilité au projet. Même score pour les sympathisants du Rassemblement national, quand ceux de la France insoumise s'y opposent à 59% et ceux du PS, à 55%. Fait notable : même les électeurs de La République en marche se montrent mitigés. Ils sont 34% à déclarer qu'ils voteraient contre le projet porté par Bruno Le Maire, et à peine plus à le soutenir (39%).