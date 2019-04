Sondage : la confiance dans le couple exécutif stable

Au moment où la réforme des retraites s'invite à nouveau dans le débat, la nouvelle vague de notre baromètre fait état d'un net regain de confiance de la part des 65 ans et plus. Ce sont eux qui, sensibles à l'intention affichée par le chef de l'Etat de restaurer l'autorité dans un contexte de violence, manifestent un net regain de confiance avec un bond de 8 points pour s'établir à 46%.





Cette enquête a été réalisée en ligne du 26 au 28 mars 2019 sur un échantillon de 933 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas et redressement appliqués au sexe, à l'âge, à la catégorie socioprofessionnelle et à la région de l’interviewé(e).