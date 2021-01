Pour 52% des Français, la décision du gouvernement de ne pas reconfiner à ce stade est une mauvaise chose

L'exécutif parviendra-t-il à embarquer les Français dans sa nouvelle stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 ? Pas si sûr, à en croire notre sondage Harris Interactive pour LCI, publié au lendemain des annonces de Jean Castex.

Alors que l'exécutif a décidé de repousser le scénario d'un troisième confinement au profit de mesures ciblées - dont la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés et le durcissement aux frontières -, l'opinion semble avoir de plus en plus de difficulté à se convaincre de l'efficacité de ces mesures.

Selon notre sondage, seuls 39% des personnes interrogées estiment que ces nouvelles mesures seront efficaces sur le plan sanitaire. Par comparaison, ils étaient encore 67% à approuver cette stratégie sanitaire à la fin du mois d'octobre, lorsqu'Emmanuel Macron avait annoncé le reconfinement du pays.