La cote de popularité d'Emmanuel Macron en baisse de 4 points, celle d'Edouard Philippe de 3 points

Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats concernant la réforme des retraites a laissé des traces du côté de l’exécutif. Selon un sondage IFOP pour Le Journal du Dimanche publié ce 26 janvier, la cote de popularité du président de la République Emmanuel Macron a chuté de quatre points en janvier, passant de 34 à 30% par rapport au mois de décembre. Une baisse de popularité de quatre points loin d'être anecdotique, un tel recul n'ayant plus eu lieu depuis le début de la crise des Gilets jaunes en novembre 2018.

A l'époque, la cote de popularité du chef de l'Etat avait atteint son plus bas avec 23%, avant de remonter et se stabiliser à 33 et 34%. Le total des mécontents à l'égard du président de la République progresse de trois points, à 68%, alors que la popularité de Macron a chuté de 10 points dans son électorat de 2017. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, indique que le président français a reculé "dans des catégories qui étaient ses segments", à savoir les retraités (-3 points) et les cadres et professions intellectuelles (-6 points).