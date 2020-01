Municipales à Paris : Rachida Dati passe devant Benjamin Griveaux, Hidalgo creuse l'écart

S'il place Anne Hidalgo nettement en tête, gage de dynamique de campagne, ce nouveau sondage confirme que la maire sortante bénéficie d'une réserve de voix limitée à gauche en vue d'un second tour. Au-delà du PCF, d'ores et déjà allié à la maire de Paris, et des écologistes, la candidate LFI Danielle Simonnet reste cantonnée à 5% d'intentions de vote. En 2014, Anne Hidalgo avait obtenu 34,4% des voix au premier tour, un score bien plus élevé que celui que lui prête ce sondage.

Le candidat soutenu par le RN, Serge Federbusch, plafonne également à 5% des suffrages, tandis que l'ancien conseiller de François, Gaspard Gantzer, n'est crédité que de 1% des intentions de vote au premier tour.