L'affaire Benalla va-t-elle plomber Emmanuel Macron, déjà dans le creux de la vague ?

Les pauses estivales ne réussissent manifestement pas à Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat, qui avait connu sa première dégringolade dans l'opinion à l'été 2017, avant de remonter lentement, est à nouveau plombé dans les sondages, alors que l'Elysée est embourbé dans l'affaire Benalla.





Selon un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune, Emmanuel Macron semble passer totalement à côté du fameux effet "Coupe du monde", enregistrant 39% d'opinions favorables, soit une baisse de deux points en un mois malgré la victoire des Bleus. L'enquête réalisée les 18 et 19 juillet (jour des premières révélations sur l'affaire Benalla) montre qu'il atteint ainsi sa plus faible cote de popularité depuis son élection.