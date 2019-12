La cote de confiance d'Emmanuel Macron en légère hausse au mois de décembre

La mobilisation contre la réforme des retraites n'a pas eu d'effet sur la confiance des Français à l'égard du président de la République. Selon le baromètre Harris Interactive pour LCI publié ce 31 décembre, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est en légère hausse, +1 point par rapport au mois dernier, et s'établit à 40% d'opinions positives.

Le chef de l'Etat gagne 6 points auprès des moins de 35 ans et en perd 5 chez les 65 ans et plus. Deux autres enquêtes diffusées depuis la mi-décembre donnent également Emmanuel Macron en légère hausse.