En hausse, la popularité d'Emmanuel Macron supérieure à celle de ses prédécesseurs

En pleine crise de Covid-19 et alors qu'il est amené à prendre des décisions difficiles pour le pays, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité augmenter. Ce mois de novembre, après l'annonce d'un second confinement, elle augmente de 3 points, passant de 38 à 41% selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

"Il bénéficie depuis avril d'un glacis de popularité, un socle extrêmement solide malgré un 'quinquennat horribilis'", explique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. 77% de ses électeurs de 2017 soutiennent toujours le président de la République et un électeur sur deux de François Fillon. Et 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 38% de ceux de Benoît Hamon et EELV se disent satisfaits.