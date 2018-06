Sondage : la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis son élection

Le chef de l'Etat et son Premier ministre sont entrés dans une zone de fortes perturbations. Un nouveau sondage Odoxa pour France Inter, L'Express et la presse régionale paru mardi montre que le couple exécutif accuse une forte baisse, pour atteindre son plus bas niveau de popularité depuis l'élection présidentielle.





Avec 41% seulement des Français interrogés qui pensent qu'il est un bon président de la République, Emmanuel Macron chute de cinq points et voit le taux des mécontents s'envoler à 59%. Record d'impopularité également pour le Premier ministre avec 40% seulement d'opinions positives et un décrochage de huit points.