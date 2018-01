Sondage LCI : 68% des Français approuvent l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont-ils vu juste en annonçant mercredi l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? Oui, selon les Français interrogés dans notre sondage OpinionWay pour Tilder et LCI.





D'après cette enquête, ils sont en effet très majoritaires, soit 68%, à juger que le gouvernement a eu raison de mettre fin au projet. Une position qui recouvre toutes les classes d'âges, et en particulier les 18-24 ans (73%) et les 50-64 ans (72%). L'approbation domine également quelle que soit la sensibilité politique : 84% des électeurs de Benoît Hamon, 72% de ceux de Jean-Luc Mélenchon, 76% de ceux d'Emmanuel Macron et 63% de ceux de Marine Le Pen valident la décision de l'exécutif. Même les anciens électeurs de François Fillon soutiennent, même s'ils sont un peu moins majoritaires (59%).





Le soutien à la décision du gouvernement est d'autant plus intéressante que, selon certains sondages précédant l'annonce, les Français interprétaient un abandon comme un échec politique. Ainsi, une enquête Ifop publiée mardi à la demande des pro-Notre-Dame-des-Landes montrait que pour 55% des interrogés, renoncer revenait "à céder aux zadistes".