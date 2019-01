SONDAGE LCI - 73% des Français favorables au référendum d'initiative citoyenne

Dans le détail, 71% des hommes y sont favorables contre 75% des femmes et 28% des hommes y sont opposés contre 23% des femmes. Si l'on regarde les catégories d'âge, ce sont les 25-34 ans qui sont le plus favorables au RIC (79%), contre 61% seulement des 65 ans et plus. Le sondage précise également que les CSP- sont plus majoritairement favorables au RIC (83%) que les CSP+ (75%) et les inactifs (63%).





En zoomant sur les régions, les plus favorables au RIC sont les habitants du Nord-est de la France (76%), puis ceux du Sud-est (75%), du Nord-ouest (73%), du Sud-ouest (70%) et de la région parisienne (67%). Si l'on divise la population en catégories d'agglomérations, les habitants de villes de 2000 à 19.999 habitants sont les plus favorables au référendum (81%), puis ceux des communes rurales (76%), des villes de 20.000 à 99.999 et de plus de 100.000 habitants hors Paris (71%), puis Paris et la région parisienne (64%).