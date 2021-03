Sondage LCI : les Français largement favorables aux mesures annoncées par Emmanuel Macron

L'acceptabilité sociale des mesures est un indicateur que l'exécutif considère avec maintes précautions avant de prendre une décision pour freiner le virus. C'est qu'en un an, la capacité de Français à vivre avec le virus et les restrictions sanitaires qu'il impose s'est fragilisé. D'où ce commentaire, glissé par une source proche de l'exécutif avant l'allocution : "Il faut être efficace sanitairement, accepté sociétalement et protéger économiquement et psychologiquement". Une quadruple contrainte qui incite le président de la République à moins écouter les avis du Conseil scientifique.

Au regard du sondage conduit par Harris Interactive pour LCI ce mercredi soir, il semblerait que la mission soit, pour le moment, accomplie. 57% des Français ont jugé la prestation présidentielle du soir convaincante, dont 14%, très convaincante. Une nette majorité, qui ne doit pas dissimuler la forte baisse constatée par rapport à la précédente annonce du confinement du mois d'octobre (68%). Mais qui se situe dans les mêmes eaux que l'allocution du 14 avril, où Emmanuel Macron annonçait le calendrier du déconfinement.