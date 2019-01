SONDAGE LCI - Pour 67% des Français, le Grand débat national est "une bonne chose"

Le Grand débat national est ouvert depuis une semaine et l'on commence à avoir une idée un peu plus précise des attentes des citoyens et citoyennes sur le sujet. Un sondage OpinionWay pour LCI, Le Figaro et RTL, publié ce mardi 22 janvier, donne d'ailleurs quelques clefs de compréhension.





Réalisée en ligne lundi et mardi, cette consultation indique notamment que, pour 67% des Français, ce Grand débat national lancé par Emmanuel Macron est "une bonne chose". Un sentiment positif partagé par 57% des sondés soutenant les Gilets jaunes, mais bien davantage encore par ceux qui ne les soutiennent pas : ces derniers sont 81% à considérer ce Grand débat comme une "bonne chose".





Sans surprise, 90% des personnes ayant voté Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle accueillent favorablement cette initiative. Les partisans de Marine Le Pen sont les plus sceptiques : ils sont 46% à voir le Grand débat comme "une mauvaise chose".