Sondage LCI-RTL-Le Figaro : 59% des Français intéressés par les européennes, LaREM en tête

Enfin, avec l'hypothèse d'une liste de Gilets jaunes, on aurait pu imaginer que les cartes soient rebattues. Mais selon notre sondage, en terme d’intentions de vote, la présence ou l’absence de liste Gilets jaunes ne modifie pas fondamentalement les rapports de force : la liste LaREM, toujours en tête des intentions de vote, avec 22% quand celle des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy, de 12%, suivie de celles conduites par Yannick Jadot (EELV) d’un côté, Manon Aubry (LFI) de l’autre (8%). Seules celles du Rassemblement national incarnée par Jordan Bardella et celle de Debout la France, emmenée par Nicolas Dupont-Aignan, seraient légèrement impactées par les ambitions politiques des Gilets jaunes : en présence d'une liste Gilets jaunes, le RN passerait de 20% à 19% d'intentions de vote et DLF de 6 à 5.





Sondage réalisé en ligne les 22 et 23 février 2019, sur un échantillon de 1064 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1178 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.