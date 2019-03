Sondage LCI : les Français saluent le Grand débat mais doutent de la capacité d'Emmanuel Macron à répondre aux attentes

Plus de 1.7 million de contributions et plusieurs milliers de réunions organisées localement depuis le 15 janvier. Alors que la première phase du Grand débat national s'achève, l'heure d'un premier bilan est venue. Un bilan tiré dans notre sondage Harris Interactive-Epoka pour LCI et Le Figaro, où l'on voit des Français manifestement convaincus par l'exercice mais profondément sceptiques sur ses effets.





D'après le sondage, 70% des interrogés considèrent que l'organisation du Grand débat a été une bonne chose. L'initiative est perçue majoritairement comme positive quelle que soit la sensibilité politique, hormis chez les électeurs du Rassemblement national. En outre, 83% des sondés jugent que la concertation a permis aux Français "de s'exprimer", et 56% qu'il a permis de "trouver des solutions aux problèmes des Français". En revanche, un peu moins de la moitié (49%) estiment qu'il a permis de "résoudre la crise des Gilets jaunes", qui en est à l'origine.





Plus généralement, la quasi-totalité des Français interrogés ici (96%) ont entendu parler du Grand débat national.