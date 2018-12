Sondage OpinionWay-LCI : une majorité de Français d'accord avec les mesures annoncées par Emmanuel Macron

Et paradoxalement, si les soutiens aux Gilets jaunes sont encore les plus nombreux, la majorité des sondés n’en souhaite pas moins la fin du mouvement. A la question "Suite aux différentes annonces du gouvernement et du Président de la République, souhaitez-vous que le mouvement des gilets jaunes s’arrête ou se poursuive ?", 54% des Français se sont prononcés pour un arrêt du mouvement, contre 45% en faveur d’une suite.