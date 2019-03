Sondage OpinionWay pour LCI : le soutien aux Gilets jaunes baisse encore

Après 18 week-ends de mobilisation, qu’en est-il du soutien aux Gilets jaunes ? Il chute. Selon notre sondage OpinionWay pour LCI, publié jeudi 21 mars, 44% des sondés disent soutenir le mouvement. C’est 5 points de moins que la semaine dernière et 7 encore par rapport à la semaine d'avant... Le "18e acte", marqué notamment par les images de saccage sur les Champs-Elysées, est passé par là et est venu user encore un peu plus une "cote de popularité" qui culminait à 68% trois mois plus tôt.





S’ils n'étaient que près d'un tiers (31%) lors de la manifestation initiale du 17 novembre à se montrer hostile au mouvement, désormais c'est plus de la moitié des Français interrogés (53%) qui indiquent désormais ne pas soutenir les Gilets jaunes.





L’enquête a été réalisée à partir d’un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées les 20 et 21 mars.