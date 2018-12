Sondage OpinionWay pour LCI : Macron et Philippe en légère hausse

Une inversion de la courbe ou une hausse conjoncturelle? Selon notre sondage exclusif réalisé par Opinion Way , le chef de l’Etat et le premier ministre gagnent respectivement 2 points et 1 point en décembre. A la question "Etes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action d’Emmanuel Macron ? ", 31% des sondés se disent désormais satisfaits par le président. Même chiffre, 31%, pour Edouard Philippe.





Le chef de l’Etat avait atteint son plus bas en septembre à 28% de satisfaction avant de remonter d’un point en octobre puis de deux points ce mois-ci, en pleine crise des Gilets jaunes pourtant. C’est auprès de ses électeurs qu’Emmanuel Macron reçoit – logiquement – le plus de soutien. 66% des personnes qui ont voté pour l’actuel président au premier tour de la présidentielle de 2017 sont aujourd’hui satisfaits de l’action du président contre seulement 37% des électeurs de François Fillon, 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 10% des électeurs de Marine Le Pen.