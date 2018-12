Seuls 33% des Français jugent désormais Emmanuel Macron "compétent"

Édouard Philippe l'accompagne dans sa chute : 31% des Français le considèrent comme "un bon Premier ministre" contre 68% (+5) d'un avis contraire. Interrogés sur "l'Etat d'urgence économique et social" et les mesures annoncées par le chef de l'Etat pour tenter d'apaiser les Gilets jaunes, les Français sont partagés : pour 47% il s'agit d'"un tournant du quinquennat", mais 53% ont une opinion opposée.





Principale bénéficiaire de la période, Marine Le Pen gagne six points en un mois avec 29% d'avis favorables et se hisse dans le trio de tête des personnalités, derrière Nicolas Hulot (42%, -3) et Alain Juppé (35%, +1).





Enquête réalisée en ligne les 13 et 14 décembre auprès de 990 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.