Sondages : le soutien aux Gilets jaunes s'effrite

Des résultats à mettre en perspective avec un autre sondage, réalisé par l'Ifop pour le JDD, également publié ce dimanche. Celui-ci assure qu'une majorité de Français (52%) estime que les Gilets jaunes "doivent maintenant cesser leur mouvement et leurs actions (manifestations, blocages etc.)". Ils étaient selon ce même institut 37% à penser la même chose un mois plus tôt. Comme dans le sondage OpinionWay pour LCI, ceux qui souhaitent le plus que le mouvement continue sont les sympathisants de La France insoumise (69%) et ceux du Rassemblement national (72%).





Une inversion progressive de la tendance qui ne bénéficie guère à l'exécutif. Toujours selon le sondage OpinionWay pour LCI, 29% des Français se disent "satisfaits" de l'action d'Emmanuel Macron, une proportion en baisse d'un point. De la même manière, Edouard Philippe, Premier ministre, réunit 30% d'opinion favorable, et perd lui aussi un point.