Sondages : une éclaircie pour l'exécutif ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe remonte en flèche, soit une hausse de cinq points pour l'un et de sept points pour l'autre. Des chiffres qui portent à croire que les mesures annoncées depuis le début de la crise ont porté leurs fruits. Toutefois, selon Geoffroy Lejeune, avec 28% d'opinions positives, rien n'est encore gagné pour le chef d'Etat. Quelles en sont les causes ?



