"Alors, papa, tu reprends la chimio ? Malheureusement, oui" : la fille de Bernard Tapie donne des nouvelles de son père sur Instagram

Le 10 janvier dernier, Bernard Tapie avait subi une intervention chirurgicale, pour combatte son cancer de l’estomac, qu’il avait révélé avoir en septembre dernier. En novembre, dans un entretien accordé à Laurent Delahousse pour France 2, il avait expliqué que son cancer "fait partie du parcours improbable. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime qu'est la mort. Et pour moi, ce n'est pas une catastrophe. Je le prends comme une épreuve supplémentaire". C'était la première fois que l'ancien président de l'OM en parlait officiellement. Et, déjà, à l'époque, ses traits tirés et amaigris avaient suscité des réactions de pitié et de soutien.





Sous le texte de Sophie Tapie, s'empilent déjà des milliers de mots de soutiens à destination de Sophie et de son père. "Beaucoup de courage et toutes mes pensées pour votre combat contre cette fichue maladie ! Tout mon soutien Sophie car un papa c’est l’homme le plus important de notre vie", "Courage Bernard tu es vrai battant", "courage à vous...des millions de pensées de toute la France !"...