"Sortez des traités, stupides" : Jean-Luc Mélenchon répond à la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens

Après Emmanuel Macron, c'est au chef de file de la France Insoumise d'adresser un message aux Européens. "Sortez des traités, stupides", écrit Jean-Luc Mélenchon. Ils ont "figé toutes les politiques économiques dans le dogme absurde de l'ordo-libéralisme", lance-t-il dans une tribune parue dimanche soir sur le site de Libération et lundi dans plusieurs journaux européens.





Ce texte se veut une réponse à la lettre publiée par Emmanuel Macron dans les journaux des 28 pays de l'Union européenne mardi, en vue du scrutin du 26 mai. "Une autre parole française", autre que la "stratégie du bavardage de posture" du chef de l'Etat, "existe", assure le député des Bouches-du-Rhône. "C'est la langue des biens communs à défendre et à étendre (...) celle des droits sociaux et des services publics à reconstruire après le saccage de trente ans de concurrence libre et non faussée".