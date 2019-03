Soupçon de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy : sur LCI, Alexandre Djouhri dénonce une "machination"

"Le mandat d’arrêt est faux. C’est un faux en écriture. Je n’ai jamais été en fuite de toute ma vie et je ne fuirais jamais la justice de mon pays" a assuré l'homme d'affaire. "Ils m’auraient demandé de venir m’interroger avec une convocation légale, par La Poste, j’y aurais répondu. Ils n‘ont jamais essayé de m’interroger. La preuve ? Ils ont fabriqué un faux mandat d’arrêt pour m’incarcérer. Ce qui est faux c’est qu’ils m’ont présenté comme un sans domicile fixe. Or ils sont venus chez moi (pour une perquisition en 2015, ndlr) donc ils connaissaient mon adresse" ajoute-t-il. "Mes avocats m’ont dit que cette convocation par email et SMS n’était pas légale."