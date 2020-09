Soupçonné de harcèlement sexuel, l'adjoint à la mairie de Paris Pierre Aidenbaum démissionne

Dans un communiqué à l'AFP transmis par ses avocates, Pierre Aidenbaum, maire PS du troisième arrondissement de Paris pendant 25 ans, de 1995 à 2020, et président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de 1992 à 1999, affirme "avec force que cette relation n'avait strictement rien de délictuel". Il demande à être entendu "le plus rapidement possible pour faire la parfaite démonstration de son innocence".