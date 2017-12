Soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen : Louis Aliot est mis en examen

Le Front national fait face à une nouvelle mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens. Louis Aliot, vice-président du parti et compagnon de Marine Le Pen, est visé par une enquête pour abus de confiance. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur l'emploi de son ancien assistant au Parlement européen. Louis Aliot a annoncé vouloir porter plainte pour violation du secret de l'instruction.



