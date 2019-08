Soupçons de violences sexuelles à la mairie de Saint-Nazaire : le PS "gèle" l'investiture du maire

L'affaire empoisonne la vie municipale de Saint-Nazaire depuis le printemps 2018, et un peu plus encore depuis la publication, au mois de mai 2019, d'une lettre ouverte signée par dix membres de la majorité socialiste, majoritairement des femmes. Les élus y indiquaient que, un an plus tôt, "plusieurs adjointes de Saint-Nazaire [avaient] alerté le maire suite au témoignage d'une élue sur des faits très graves qui auraient été commis contre elle par un adjoint". L'alerte concernait une suspicion de viol.





Ce dernier, Martin Arnout, en charge des finances, était accusé d'agression sexuelle par Gaëlle Betlamini, élue du groupe majoritaire. Il avait par la suite déposé une plainte en diffamation contre l'élue à l'origine de l'alerte, la première adjointe Laurianne Deniaud. Les deux femmes, ainsi que d'autres élues, ont depuis démissionné.. Une démarche vue comme une "stratégie délibérée" de "bâillonner celles et ceux qui accordent une écoute et un soutien aux victimes" et de "maintenir la chape de plombe" sur leur parole. La lettre ouverte avait eu l'effet d'un séisme du côté de Saint-Nazaire, David Samzun dénonçant "une stratégie de communication" de la part d'élus qui "s'érigent en tribunaux populaires". Et, tout en saisissant la procureure pour cette affaire (qui avait ouvert une enquête pour viol, depuis classée sans suite) de signifier, à certaines des signataires qu'elles ne figureraient pas sur sa liste aux prochaines élections.