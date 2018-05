"Sous influence des lobbies de l’élevage intensif" : la charge de L214 contre la loi Alimentation

L'Assemblée nationale "préserve l’opacité des abattoirs", a critiqué L214 pour qui, les parlementaires avaient la responsabilité d’ouvrir la voie à un changement de modèle agricole et alimentaire. "Au lieu de cela, ils ont choisi de s’en remettre aux filières de l’élevage intensif afin de favoriser des intérêts économiques de court terme, au mépris de l’éthique, des impacts sur l’environnement, sur la santé et à contre-courant des attentes des consommateurs." Pour le CIWF, association dédiée au bien-être des animaux d'élevage, globalement "les députés sont restés frileux" et l'heure est aux "demi-mesures".





De l'autre côté, devant les campagnes de militants aguerris aux réseaux sociaux, et souvent, comme pour L214, vegans et partisans d'une abolition pure et simple de l'élevage, la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole, s'est déclarée "inquiète" du ton pris par le débat. Il émane souvent de gens "loin de l'agriculture et de ses réalités" qui "ne tiennent pas du tout compte des difficultés actuelles des éleveurs", a-t-elle dit à l'AFP.





"Heureusement, l'amendement sur l'interdiction des lapins en cage a été repoussé", a-t-elle souligné. "La France ne produit déjà que 30% des lapins qu'elle consomme. Avec un tel amendement, c'était la voie ouverte aux lapins chinois, qui eux, arrivent sans aucun détail sur leur mode d'élevage."