Sous l'impulsion de Larcher et de jeunes députés, LR continue de se disperser après son échec aux européennes

Il préconise de rassembler le plus largement possible et de porter un "projet qui sera l’émanation de la diversité et de la richesse de nos territoires, de nos élus et de nos mouvements politiques". "Cette reconstruction doit repartir de la base et des territoires. (…) C’est du local que devra être repensé le national si nous voulons retrouver le lien avec cette France qui a aujourd’hui le sentiment d’être oubliée."





Outre l'offensive menée par Gérard Larcher, de jeunes députés LR veulent eux aussi se faire entendre. Une dizaine d'entre eux, parmi lesquels Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont, publieront jeudi 30 mai une tribune dans laquelle ils annonceront le lancement de leur propre initiative. Selon les informations de LCI, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez en ont été informés.





Ce mercredi sur RTL, le vice-président du parti Guillaume Peltier, a aussi semblé ouvrir la voie à une quatrième initiative. "Avec la nouvelle génération (...) nous allons poser nos conditions dans les semaines qui viennent, tout autant à Laurent Wauquiez qu’à Gérard Larcher", a déclaré celui qui se veut plutôt clément avec le président du parti et ne réclame pas sa démission. La désunion est plus que jamais présente chez les Républicains.