Un député de La Réunion reçoit un courrier raciste, la ministre des Outre-mer dénonce "une attaque ignoble"

Le courrier, reçu jeudi, et dont il a posté une copie sur les réseaux sociaux, qualifient notamment les Réunionnais de "vermine de négros" et de "sous-race". L'auteur de cette lettre anonyme, qui se propose de "prendre des négros pour pêcher", en référence à la rumeur qui prétend que les Réunionnais utilisent des chiens vivants pour pêcher le requin, cite aussi Brigitte Bardot, qui aurait la "chance de pouvoir dire ce que nous ne pouvons pas dire et pensons si fort".