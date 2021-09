Emmanuel Macron promet "un plan massif" pour les équipements sportifs de proximité

Emmanuel Macron sort le chéquier pour les équipements sportifs de proximité. A l'occasion d'une cérémonie en l'honneur des médaillés des Jeux de Tokyo ce lundi soir, le chef de l'Etat a indiqué qu'il annoncera prochainement "un plan massif" pour soutenir le secteur.

"J'annoncerai dans les prochaines semaines un plan massif pour les équipements sportifs de proximité", a dit le président de la République, dans la salle des Fêtes de l'Elysée devant plus d'une centaine de médaillés de Tokyo et les dirigeants du sport de haut-niveau français. "Ce plan sera unique pas uniquement par son ampleur mais par son esprit, nous inventerons de nouvelles manières de financer et d'utiliser ces lieux", a-t-il promis. Et de citer "plusieurs milliers de terrains de basket", des "dojos", des "skate park", des "piscines".