Stanislas Guerini : "Emmanuel Macron a décidé de fixer un cap pour son pays, et de laisser son gouvernement gouverner"

Le 25 avril 2019, le chef d'Etat a annoncé des mesures post-Grand débat national. ISF, RIC, vote blanc... certaines de ses décisions font encore polémique, deux jours après. Une situation qui a poussé Stanislas Guerini, délégué général de LaREM, à mettre cartes sur table sur notre plateau. Selon lui, le rôle d'Emmanuel Macron est de présider 67 millions de Français, et non 30 000 personnes qui ont décidé de descendre dans la rue chaque samedi. Que doit-on retenir de ces annonces ?



