Stanislas Guerini et les Gilets jaunes : le rôle d'Emmanuel Macron "n'est pas de gouverner pour 30.000 personnes"

Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise sociale, les Gilets jaunes tentaient samedi 27 avril de se remobiliser à travers le pays pour protester cette fois contre le "blabla" présidentiel.





"Je n'ai jamais confondu", a assuré le député parisien. "Il y a les Gilets jaunes des ronds-points, ceux qui ont eu des revendications sociales, et ceux-là, on va tout faire pour ne pas les laisser tomber, pour apporter des solutions, faire en sorte que le travail paie plus, baisser les impôts. C'est ce qu'ils ont demandé. Et puis il y a les Gilets jaunes du samedi, et ceux-là, les Français n'en peuvent plus. Et pour eux, la seule réponse, c'est l'ordre républicain."