Statistiques de la délinquance : de Sarkozy à Darmanin, des indicateurs maintes fois chahutés

Le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée à la Citoyenneté ont promis, dans Le Parisien , "un point mensuel sur tous les sujets, à la fin de chaque première semaine du mois, pour communiquer l’ensemble des résultats" émanant des services. Gérald Darmanin a énuméré les éléments qui seront communiqués : lutte contre les stupéfiants, violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, signalements de dérive sectaire, chiffres de l'immigration mais aussi comptabilisation des heures de patrouilles. "Nous ne sommes pas dans la politique du chiffre, mais pour la politique du résultat", a toutefois assuré Gérald Darmanin, faisant référence à la méthodologie controversée, employée par Nicolas Sarkozy au milieu des années 2000.

Nicolas Sarkozy fut le premier ministre de l'Intérieur à communiquer à outrance sur les statistiques de la délinquance, y voyant un outil de transparence mais aussi pour mettre en valeur son action et mobiliser les troupes. La fameuse "politique du chiffre", jamais formulée comme telle par les autorités de l'époque, émanait d'une instruction de son ministère adressée aux préfets, datée de juillet 2006, mettant en place au sein de la police "un acte de management au service de la performance" et un "management par objectifs et l'évaluation des résultats." Les chiffres n'étaient pas seulement des indicateurs de la situation du pays, mais également un objectif à atteindre pour les forces de l'ordre.

Fortement contestée, y compris parmi les syndicats de police et au sein de la droite, cette "politique du chiffre" avait fait l'objet d'un inventaire sévère à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Un rapport de l'Inspection générale de l'administration commandé par Manuel Valls avait éreinté, en 2013, une "généralisation des pratiques d'enregistrement non conformes" qui aurait conduit à minorer les statistiques de la délinquance et, inversement, à pousser à la course au chiffre dans le domaine de l'immigration.

"Ni angélisme, ni politique du chiffre", avait ainsi promis Manuel Valls en s'installant place Beauvau. S'il y avait officiellement mis fin, le ministre de l'époque n'avait pas pour autant mis fin à l'utilisation des statistiques mensuelles, tout en affirmant qu'un "thermomètre fiable" reposait sur des évolutions à plus long terme. Mais les statistiques de la délinquance n'ont jamais vraiment cessé de susciter des interprétations contradictoires.