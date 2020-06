Statistiques ethniques : Sibeth Ndiaye favorable à rouvrir "de manière apaisée" le débat

Faut-il autoriser ou non les statistiques ethniques en France ? Dans une tribune publiée dans Le Monde en date du 13 juin, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye s'est dite favorable à rouvrir "de manière apaisée et constructive le débat autour des statistiques ethniques" et ainsi "revenir avec force aux outils de lutte contre les discriminations raciales".

"Osons débattre publiquement de certains sujets hier encore discutés, aujourd'hui devenus tabous, sans sombrer dans les habituels procès d'intention", poursuit encore Sibeth Ndiaye, dont la tribune fait écho aux récentes accusations de racisme et de violence à l'encontre des forces de l'ordre.

Depuis 1978 et la loi informatique et liberté, la loi contrôle strictement le recensement et la conservation des informations sur les origines raciales ou ethniques de la population française. Une disposition légale qui repose sur l'idéal universaliste à la base de la Constitution française, qui veut que la République soit indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et qui avait été prise, dans le douloureux souvenir de la France de Vichy, afin que chaque Français soit jugé selon ses mérites et non en fonction de sa religion, sa race supposée ou sa couleur de peau.