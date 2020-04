Stratégie de déconfinement : "L’opinion n’est pas un laboratoire, les Français ont besoin de certitudes"

La question du retour à l'école a également suscité des doutes sur la communication gouvernementale. Mardi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer esquissait les pistes d'un retour à l'école étalé sur trois semaines par niveau de classe, avec des groupes de 15 élèves maximum. Il avait précisé qu'une famille pourrait décider de ne pas envoyer son enfant à l'école, sous réserve qu'il suive l'enseignement à distance. Jeudi, l'Elysée indiquait pourtant que le calendrier n'était pas fixé et que la priorité pourrait être donnée "aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes", ainsi qu'aux enfants "les plus en difficulté", sur la base du volontariat des parents.

Lors d'un déplacement en Bretagne mercredi, Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement modulé par secteur et par région. Une semaine plus tôt, l'Elysée semblait toutefois écarter l'hypothèse d'un déconfinement différencié.

LCI : Comment analysez-vous la communication du gouvernement ces derniers jours ?

Philippe Moreau-Chevrolet : Cette communication a eu trois temps. Le premier, c’était l’annonce, très claire et très bien faite par le Président, d’un déconfinement le 11 mai. Mais comme il est passé en force auprès de son gouvernement pour imposer cette date, les ministres ont totalement paniqué et se sont mis à improviser. Donc dans un deuxième temps, le Premier ministre a tenté de rattraper la situation, mais sa conférence de presse dimanche dernier n’a pas eu l’effet escompté. Et depuis lundi nous sommes dans le troisième temps : tout le monde est en roue libre. Des ministres disent n’importe quoi, en particulier Jean-Michel Blanquer qui annonce des choses qui n’ont pas été validées et ne devaient pas être révélées maintenant.

Lancer des pistes, au risque de faire marche arrière : est-ce une stratégie délibérée du gouvernement pour tester ses idées, ou de l'amateurisme ?

Ce qui pèche, c'est l'absence de coordination entre l’Elysée et Matignon, Matignon et les ministres, les ministres et Jérôme Salomon…. L'action publique n’est pas coordonnée et la communication publique n’est pas pensée, pas maîtrisée. Donc n’importe qui fait n’importe quoi. Or, ça ne peut pas fonctionner comme ça, ce sont des erreurs qui coûtent cher.

Il faut stopper les ballons d’essai, les petites phrases balancées pour voir ce qu’en dit l’opinion. L’opinion n’est pas un laboratoire. Les Français ont besoin de certitudes, d’avoir des porte-parole clairs, qui disent des choses validées, qui seront réellement applicables et appliquées. Il faut aussi dire la vérité sur les masques, les tests, le déconfinement. Arrêtons de nier qu’il n'y a pas de pénuries de masques, de continuer à dire qu’ils ne servent à rien. Arrêtons de faire croire que nous sommes en mesure de réaliser des tests à grande échelle.