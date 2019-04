Suppression d'un jour férié, fin des 35h, recul de l'âge de départ à la retraite... les hypothèses de Macron passées au crible

Allons-nous devoir travailler plus ? La position d'Emmanuel Macron, ce jeudi lors de la conférence de presse censée lancer l'"acte II" de son quinquennat après plusieurs mois de Grand débat, est très attendue. Dans son projet d'allocution avortée en raison de l'incendie de Notre-Dame, le chef de l'Etat avait en effet prévu d'évoquer "la nécessité de travailler davantage" afin de financer la baisse d'impôts qu'il envisage. Si le gouvernement dispose de plusieurs options pour atteindre cet objectif, la question divise la classe politique. Et surtout, elle risque d'être très impopulaire dans l'opinion. Ainsi selon un sondage Ifop publié dimanche par le JDD, 54% des Français sont opposés à l'idée de travailler plus. Travailler plus, comment et pourquoi ? Macron devra trancher