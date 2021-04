Suppression de l'ENA : l'opposition dénonce une décision "pathétique" et démagogique

RÉACTIONS - Emmanuel Macron a annoncé jeudi 8 avril qu'il allait "supprimer l'ENA" pour la remplacer par un "Institut du service public". Une décision "pathétique", démagogique et non prioritaire pour l'opposition.

L'ENA n'est plus. Et pour l'opposition politique, ce n'était pas vraiment la priorité du moment. Alors que le président de la République a annoncé jeudi 8 avril la suppression de l'École nationale de l'administration et son remplacement par un "Institut du Service public", l'opposition critique le timing. Si les membres du gouvernement comme l'énarque et ministre de l'Economie Bruno Le Maire ont salué cette décision, certains anciens de l'école parmi les dirigeants politiques ne sont pas du même avis.

Dans Le Figaro, le député du Vaucluse et énarque Julien Aubert juge cette décision d'Emmanuel Macron "pathétique" et "démagogique". "L’ENA lui sert de fusible contre la colère des Français à l’égard d’un État devenu très bureaucratique", analyse-t-il. "En réalité, il veut donner l’impression que l’on peut supprimer un problème en supprimant le nom d’une structure", or "on ne règle pas un sujet qui concerne cinq millions de fonctionnaires en transformant une école qui n’en forme que quelques milliers en cinquante ans". Un autre énarque membre des Républicains s'émeut également de cette disparition. Le maire de Meaux Jean-François Copé accueille cette nouvelle avec "tristesse", dans les colonnes du Parisien. "Tristesse de voir qu’Emmanuel Macron n’a rien de mieux à proposer comme réforme de l’État que de désigner un bouc émissaire, par ailleurs symbole d’excellence. C’est une manière pour le politique de s’exonérer de sa propre responsabilité dans les défaillances de l’État".

Une décision "populiste"

"Il est rentré dans une course mortifère, suicidaire pour essayer en permanence de complaire aux exigences des populistes. C’est une course sans fin. Les partis populistes fondent leur discours sur la désignation de boucs émissaires, dans la grande tradition de la guillotine. Au lieu de résister, de proposer des vraies modernisations de l’État, Emmanuel Macron va dans leur sens. C’est une énième renonciation", continue Jean-François Copé. "Faire croire que l’on va réduire la défiance en supprimant une école d’excellence pour la remplacer par une école déclassée, c’est indigne." Un avis pas unanime chez Les Républicains. Le premier d'entre eux à l'Assemblée, Damien Abad, s'en est ainsi réjoui, jugeant que l'institution produisait "un entre-soi immobile et déconnecté de la base".

Dans une vidéo publiée jeudi soir sur Twitter, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, énarque lui-même, a dénoncé un "coup de communication". "La suppression de l’ENA est un écran de fumée. Ce n’est pas l’institution le problème, c’est la fin de la méritocratie, la dévaluation des contenus pédagogiques et les biais de sélection."

Même le socialiste Boris Vallaud, ancien camarade de promo d'Emmanuel Macron, a fustigé le timing dans Libération. "Il nous impose son agenda alors qu’il y a 10 millions de pauvres et que la campagne vaccinale n’avance pas. Si le but est d’épouser un discours anti-élite, il peut se grimer comme il veut, mais ça ne trompera personne." Jean-Luc Mélenchon avait estimé jeudi 8 avril sur Europe 1 que cette décision visait à "occuper" les Français "à des débats sur des questions qui n’ont pas lieu d’être". "À l’heure à laquelle on parle, tout le monde se demande avec angoisse ce qu’on va devenir […] et c’est le moment que le chef de l’État trouve pour dire : 'On va jeter des pierres aux fonctionnaires !'".

La rédaction de LCI Twitter