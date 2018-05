Suppression de l'"exit tax" : Macron se défend de faire "un cadeau aux plus riches"

À sa création, en 2011, l'"exit tax" a été présentée comme un impôt destiné à éviter qu'un investisseur ne change de résidence fiscale juste pour être moins imposée sur la plus-value qu'il réalise. Selon Emmanuel Macron, l'"exit tax" aurait comme effet pervers de décourager ces investisseurs, qui préféreraient "lancer leurs projets en partant de zéro à l'étranger dans le but d'éviter cet impôt".





Le président estime dans Forbes que "l'un des principaux problèmes [de la France] était le coût de l'échec, mortel pour l'investissement". Et d'ajouter que, "dorénavant, il est plus facile d'échouer et ça ne coûte rien, ce qui est le meilleur moyen d'encourager les entrepreneurs à se lancer et réussir". Emmanuel Macron a enfin précisé que cet impôt est "tout petit" et "pas particulièrement bénéfique pour les finances publiques".





Alors que les reproches se multipliaient au sein de la classe politique, de la France insoumise aux Républicains en passant par le PS et Benoît Hamon, lui reprochant de faire ainsi un nouveau cadeau aux plus riches, après avoir abandonné l'ISF pour un plus avantageux impôt sur la fortune immobilière, Emmanuel Macron s'en est défendu, depuis l'Australie où il est en voyage : "On confond tout [...] Les gens très riches et les gens qui fraudent ne paient pas l'exit tax." Et terminé ainsi : "La France, pour être un pays d'entrepreneurs, ne peut pas leur dire : 'Si vous bougez, on vous taxe'. Il faut la supprimer et renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude fiscale."