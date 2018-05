Suppression de la taxe d'habitation : qui va payer les 26 milliards manquants ?

Une seconde piste vise en revanche directement une partie des contribuables, à savoir les propriétaires de résidences secondaires (10% du parc de logement selon l'Insee) et de logements vacants (8% du parc) ou sous-occupés, c'est-à-dire loués moins de six mois par an. Dans leur cas, la taxe d'habitation ne serait pas maintenue sous ce nom, mais compensée par une "surtaxe foncière" équivalent au taux de taxe d'habitation actuellement acquitté. Sachant que dans certaines communes, comme Paris, les municipalités ont déjà fait part de leur intention d'alourdir la taxe existante sur les résidences secondaires et les logements vacants, après avoir mis en place une surtaxe.