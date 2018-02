Le patron de LREM Christophe Castaner veut "mettre sur la table" l'emploi à vie des fonctionnaires

Pour le patron de LREM, il faut "oser" aborder tous les sujets avec les syndicats, y compris celui-ci, qui a suscité de nombreuses mobilisations par le passé. Alors que le gouvernement a annoncé son intention de recourir plus souvent aux contrats de droit privé et de lancer un plan de départ volontaire dans le cadre de la suppression annoncée de 120.000 postes sur le quinquennat, Christophe Castaner a affiché sa préférence pour un système qui permette de "donner plus à ceux qui bossent".





"Pensez-vous que, quand on est un directeur d'administration centrale dans un grand ministère, on doit avoir la sécurité absolue ? Non", a insisté le secrétaire d'Etat. "Je crois qu'on a une responsabilité absolue. A un moment donné, vous pouvez faire l'objet d'une sanction. Et le fait qu'on vous dise 'ne vous inquiétez pas, vous irez dans le bureau à côté, il est un peu plus petit, vous aurez moins de boulot mais vous aurez le même niveau de rémunération', je crois que ça interpelle les Français."