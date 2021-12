Emmanuel Macron Président des riches ? "Je n’ai jamais été ça, je sais d’où je viens", se défend-t-il sur TF1 et LCI

C’est une image qui lui colle à la peau depuis 2017, et que l’opposition reprend largement : Emmanuel Macron serait le Président des riches. "On a le droit de ne pas être la caricature dans laquelle on veut vous enfermer et donc je pense que je n’ai jamais été ça. Je sais d’où je viens. Je viens d’une famille, à Amiens, de médecins hospitaliers, d’une grand-mère enseignante", a-t-il déclaré.

"Je sais d’où je viens et quelles sont mes valeurs, elles ne sont pas celles d’un Président des riches. Je suis ambitieux pour notre pays, je suis pour l’innovation, pour un pays qui est fort économiquement, mais je suis pour un pays juste", a-t-il indiqué, ajoutant qu’il était sûrement "plus sensible à certaines choses qu'[il] ne l’étai[t] avant" en raison notamment de la crise sanitaire pendant laquelle il a pu observer les inégalités qui fracturaient la société.