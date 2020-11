Sur TF1, Jean-Luc Mélenchon "propose" sa candidature à l'élection présidentielle 2022

Malgré la crise sanitaire et économique, il a tenu son agenda. Jean-Luc Mélenchon a officialisé, dimanche au JT de 20H de TF1, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le député des Bouches-du-Rhône, leader de La France insoumise, sera donc candidat pour la troisième fois, après les scrutins de 2012 et de 2017 : "Quand tout va mal et que cela semble être nuit noir pour des gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière au bout du tunnel, on peut faire autrement. Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits. (...) Oui, je suis prêt et je propose ma candidature, mais je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serais candidat définitivement si, et seulement si, j'ai récupéré 150.000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirais investi par le peuple." Et le leader de la France insoumise, qui se veut en "pôle de stabilité" et compte sur une plateforme internet pour recueillir ces parrainages populaires, d'avancer un programme basé sur "l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature".