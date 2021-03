Suspension d'AstraZeneca : les coulisses d'une décision précipitée

Lors de la conférence de presse, aux côtés de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron a dû se résoudre à annoncer la suspension du vaccin en France, par souci de "cohérence" avec la stratégie européenne. Une décision qui a d'ailleurs conduit l'Espagne à faire de même dans les minutes qui ont suivi. Dans sa communication ultérieure, l'exécutif a assumé "une décision politique", invoquant une stratégie vaccinale qui repose sur "la sûreté, la liberté de se faire vacciner et la transparence". "C'est le principe de précaution", justifiait lundi soir une source gouvernementale. La décision a été endossée par la suite, via un communiqué, par l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Alors qu'Emmanuel Macron rencontrait le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à Montauban, l'exécutif français n'a pas pu cacher sa surprise face à cette décision anticipée. "On n'a pas vu arriver la décision sur AstraZeneca", confiait lundi à LCI une source gouvernementale. "AstraZeneca, ça rebat les cartes... C'est du délire. Normalement il y a une marge, et on est très loin de la marge habituelle", réagissait à chaud une autre source au sein de l'exécutif.

D'autres voix au sein du monde scientifique se sont montrées plus sévères à l'égard de l'exécutif. "Ce que je regrette, c'est que l'on prenne des décisions alors que l'on n'a toujours pas d'informations sur les sujets concernés [par les présumés effets secondaires], que l'on ne sait rien sur le plan médical", a dénoncé le professeur Jean-François Bergmann, ex-responsable à l'ANSM, mardi matin sur LCI. "C'est une inversion de la pensée. On a pris la décision politique avant l'avis des scientifiques."

"Je ne suis pas personnellement un grand fan du principe de précaution, mais on n'est plus tout à fait dans le principe de précaution, ça va au-delà", a jugé diplomatiquement l'immunologue Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mardi sur France Inter. Pour ce dernier, "c'est un coup dur pour la vaccination qui, malgré tout, progresse".

L'effet domino entre les gouvernements européens a également pris de vitesse le monde scientifique, du comité vaccin français à l'Agence européenne des médicaments, dont l'avis sur les nouveaux cas suspects n'est en principe attendu que jeudi. "Jusqu'à hier, et même aujourd'hui, on ne souhaitait pas appliquer le principe de précaution", résumait lundi soir, sur LCI, l'immunologue Brigitte Autran, membre du comité scientifique sur les vaccins. "Mais, l'ensemble des pays européens le faisant, il était impossible pour le président de la République de tenir une attitude différente des autres pays [...] C'est extrêmement difficile, quand tous les pays autour de vous le suspendent, de se dire qu'on va tenir bon." Selon la scientifique, les experts étaient jusqu'alors "hésitants" par rapport à cette suspension, "parce que les accidents sont survenus avec une fréquence extrêmement faible".

La responsabilité juridique des autorités entre-t-elle en ligne de compte dans cette décision accélérée ? "Depuis le début de cette crise, notre ligne est la sécurité, l'efficacité et la transparence", a insisté, mardi sur France Info, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. "On ne peut pas se permettre qu'il y ait un doute sur les liens de cause à effet, et c'est ce que doit nous dire l'Agence européenne du médicament."

Interrogée au sujet de la responsabilité face aux effets indésirables, la secrétaire d'État a rappelé les règles fixées au niveau européen dans le cadre de la signature des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. "Dans tous les cas où l'on peut faire un lien avec une faute ou une négligence du laboratoire, le laboratoire est responsable. Dans le cas, en revanche, où le laboratoire, au moment où il met sur le marché un médicament, n'a pas les éléments scientifiques lui permettant d'anticiper un effet secondaire, il peut y avoir un partage de responsabilité" [avec les États]. Cette question de la responsabilité est régie par une directive européenne de 1985, transposée dans le droit français depuis 1998 et intégrée au Code civil. En France, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) qui serait saisi pour d'éventuelles victimes avérées de la vaccination. Il va sans dire qu'aucun gouvernement veut en arriver là.