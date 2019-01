Le "Monsieur com" de Macron, Sylvain Fort, va quitter l'Elysée

"J'ai tout quitté pour rejoindre Emmanuel Macron en août 2016, en sachant que mon engagement serait total à condition d'être temporaire", explique-t-il à l'AFP. "Après deux ans et demi de travail sans relâche au service du candidat puis de notre président, je souhaite m'orienter vers d'autres projets professionnels et personnels, et surtout consacrer du temps à ma famille."





Sylvain Fort a été professeur, éditeur, auteur de plusieurs ouvrages notamment sur Puccini et dirigeant d'une agence de communication. Cet ancien de BNP Paribas, avait rejoint l'équipe de campagne du candidat Macron en 2016 comme conseiller à la communication. Le Parisien précise que les deux hommes sont proches au point de se considérer comme des amis.