Sylvie Goulard proposée par la France pour être commissaire européenne malgré une affaire judiciaire en cours

Du côté de l'opposition, les déboires judiciaires de l'ancienne ministre constituent un obstacle à un tel poste et les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux : "Grosse gêne ! Ce qui l'empêche d’être ministre en France est négligeable à l'échelle européenne !", estime le députée européen EELV, Yannick Jadot. Pierre-Henri Dumont, député LR, s'étonne : "Goulard ne pouvait plus être ministre à cause d'une enquête en cours mais peut être Commissaire Européen".





Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France, juge que " la fédéraliste germanophile Sylvie Goulard (...) ne défendra pas les intérêts de la France à Bruxelles, mais sa dilution et sa soumission à l'Allemagne".