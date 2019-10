Syrie : le triomphe de Vladimir Poutine

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Cette semaine, Vladimir Poutine a tiré profit de la désertion de Trump en Syrie pour s'y placer en médiateur solide.

En Syrie, la désertion de Donald Trump a laissé le champ libre à Vladimir Poutine. Ses soldats ont remplacé les Américains sur le terrain pour s'interposer entre les Kurdes et les Turcs. Le président russe s'impose désormais dans la région comme un allié fidèle et solide. D'ailleurs, une vingtaine de pays africains ont signé des accords de défense avec la Russie en échange d'un marché intéressant pour les entreprises russes. Autres sujets marquants de la semaine : la polémique autour de Thierry Breton, le nouveau candidat d'Emmanuel Macron à la Commission européenne. La condamnation du chef d'Etat du communautarisme. Le mouvement "raté" des agriculteurs. Et la candidate fantôme du Rassemblement national à Forbach.



