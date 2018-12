Taxation du Loto du patrimoine : Stéphane Bern dénonce la "déconnexion" des députés LaREM

"J'ai le sentiment qu'ils sont parfois un peu déconnectés du terrain", a également critiqué celui qui a mis sur pied, cette année, le premier Loto du patrimoine, destiné à la sauvegarde des monuments en péril, dont 18 particulièrement emblématiques ont été retenus. "J'aimais le temps où les députés avaient un ancrage local. Ça leur permettait de voir à quoi servait le patrimoine, et ce que c'est quand on est tous les week-ends, dans le froid, à restaurer et à sauver des vieilles pierres avec les habitants."





Dans un tweet, mardi matin, l'animateur avait déjà dénoncé une "Assemblée nationale qui fait tout pour torpiller le Loto du patrimoine à la demande du rapporteur Joël Giraud (rapporteur du budget, NDLR) et le soutien des députés LaREM.