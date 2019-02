Taxe carbone : 86 députés réclament son retour sous une forme "équitable"

Aussi veulent-ils "continuer le débat entamé avec les citoyens dans le cadre du grand débat national", pour construire "une fiscalité qui soit à la fois écologique, juste et lisible". Les signataires évoquent les propositions déjà formulées dans et autour du grand débat, comme le renforcement et la simplification des aides, ou l’extension de la couverture par la fiscalité carbone à de nouveaux secteurs professionnels.





"Beaucoup de nos concitoyens sont convaincus que la fiscalité carbone n'est qu'un prétexte pour faire payer toujours plus les Français, pour augmenter sans cesse les dépenses publiques dont ils ne perçoivent plus les bénéfices", constatent les députés. A l’inverse, ces derniers appellent à prendre comme exemple des expériences étrangères, comme la Colombie-Britannique, au Canada, où 100% des revenus générés par la taxe sont "rendus aux citoyens et aux entreprises, sous forme d’aides à la transition énergétique ou de baisses de taxes".





Sur Twitter, François de Rugy s’est dit "favorable sous certaines conditions" à la reprise de la hausse de la taxe carbone, celle-là même à l’origine de la crise des Gilets jaunes.